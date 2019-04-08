U21 Ligi 27.Hafta

U21 Liginde mücadele eden ve ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor U21 2019 yılındaki ilk galibiyeti aldı. Ligin 27.haftasında dün Sivas'ta oynadığı Demir Grup Sivasspor'u Hakan Çıtak'ın golleri ile 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Sarı-Kırmızılılar büyük bir sevinç yaşadı.

Stat: Sivasspor Tesisleri

Hakemler: Sertaç Aylan, Sevda Çayan, Kübra Çetinkaya

D.G.Sivasspor: Melih Tüfekçi, Can Kahyaoğlu, Yahya Emre Demirok (Bedirhan Danışmaz dk 88), Mustafa Tanrıgül, Bünyamin Başar, Furkan Kadir Durmuş (Faruk Kaya dk 88), Volkan Egri, Mehmet Sefa Etöz, Kerem Şahintürk (Cengizhan Şimşek dk 67), Mert Hakan Yandaş, Ömerhan Ayın,

İ.M.Kayserispor: Mehmet Başer, Ahmet Zekeriya Kartal, Batuhan İlhan, İsmail Dayı, Uğurcan Gülay, Mert Özyıldırım, Burak Şeftali (Anıl Aydoğan dk 90), Hakan Çıtak, Selahattin Seyhun (Oktay Kuzuimam dk 80), Berkant Şahin Kök (Serkan Yıldız dk 71) Nurettin Korkmaz

Goller: Mert Hakan Yandaş dk 45 (Demir Grup Sivasspor U21) Hakan Çıtak dk 47 ve 53 (İstikbal Mobilya Kayserispor U21)

Sarı Kartlar: Mert Hakan Yandaş, Furkan Kadir Durmuş (Demir Grup Sivasspor U21) Uğurcan Gülay (İstikbal Mobilya Kayserispor U21)