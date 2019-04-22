U21 Ligi 29.Hafta

U21 Liginin 29.
haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray'a 4-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Stat: Florya Metin Oktay Tesisleri
Hakemler: Mirsat Sancaktar, Anıl Küçükkaraca, Görkem Bubektaş
Galatasaray U21: Batuhan Ahmet Şen, Hamed Mahmoud Abdelmoaty, Furkan Korkut (Recep Gül dk 46), Gökay Güney, Sefa Özdemir, Mikail Okyar, Metehan Mertöz, Çekdar Orhan, Ahmet Sivri, Atalay Babacan (Celil Yüksel dk 76), Mutlu Aksu Doğan (Mirza Cihan dk 62)
İ.M.Kayserispor U21: Doğan Alemdar, Ahmet Zekeriya Kartal, Batuhan İlhan, İsmail Dayı, Uğurcan Gülay, Recep Tayyip Göktepe, Burak Şeftali, Ercan Çiftçi (Anıl Aydoğan dk 68), Selahattin Seyhun, Berkan Şahin Kök (Bora Barlas dk 24), Oktay Kuzuimam (Samet Ali dk 75)
Goller: Çekdar Orhan dk 46, Ahmet Sivri dk 62 (pen), Recep Gül dk 72, Celil Yüksel dk 89 (Galatasaray U21)