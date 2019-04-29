U21 Ligi 30.Hafta

U21 Ligi 30.
haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle 14 puanla son sırada yer aldı.
Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Güray Şaylan, Harun Terin, Işık Ekinci
İstikbal Mobilya Kayserispor: Doğan Alemdar, Abdullah Gürbüz, Samet Ali Özbek,
Batuhan İlhan, İsmail Dayı, Uğurcan Gülay, Sezer Sever, (Halil Furkan dk 57), Recep Tayyip Gökteke (Muhammed Fatih dk 73), Selahattin Seyhun, Burak Şeftali (Volkan Gülsever dk 86), Bora Barlas
Alanyaspor: Murat Özkan, Sıddık Çelik, Berat Şahiner, Utlu Burak Kunduzcu, Hamza Özdemir (Emre Kamay dk 54), Ali Özdemir (Veysel Karani Ünal dk 46), Hakan Demirci, Hakan Erçelik, Ramiscan Şentürk, Onur Can Ada (Fırat Çakıroğlu dk 52)
Gol: Ramiscan Şentürk dk 65 (Aytemiz Alanyaspor U21)