U21 Ligi 31.hafta

İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı deplasmanda oynadığı maçta Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattıStat: Trabzon Kadir Özcan TesisleriHakemler: Cem Çubukcu x, Bayram Ustabaş x, Zelife Sağer xTrabzonspor U21: Muzaffer Cem Kablan xx, Mustafa Can Kandemir xx, Oğuzhan Açıl xx, Ali Osman Karnapoğlu xx, Faruk Can Genç xx, Muzaffer Vefa Akçay xx, Emre Soytürk xx, Behlül Aydın xx, Mustafa Aksoy xx, Talha Reşat Bulut xx, Koray Kılınç xxİ.
İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı deplasmanda oynadığı maçta Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı
Stat: Trabzon Kadir Özcan Tesisleri
Hakemler: Cem Çubukcu, Bayram Ustabaş, Zelife Sağer
Trabzonspor U21: Muzaffer Cem Kablan, Mustafa Can Kandemir, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Faruk Can Genç, Muzaffer Vefa Akçay, Emre Soytürk, Behlül Aydın, Mustafa Aksoy, Talha Reşat Bulut, Koray Kılınç
İ.M.Kayserispor U21: Doğan Alemdar, Abdullah Gürbüz, Samet Ali Özbek, İsmail Dayı, Uğurcan Gülay, Recep Tayyip Gökteke, Sezer Sever (Volkan Gülsever dk 68 Halil Furkan Sevinç, Selahattin Seyhun (Muhammed Fatih dk 90), Burak Şeftali (Anıl Aydoğan dk 75), Bora Barlas
Gol: Yok