İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

U21 Ligi 31.hafta

İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı deplasmanda oynadığı maçta Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattıStat: Trabzon Kadir Özcan TesisleriHakemler: Cem Çubukcu x, Bayram Ustabaş x, Zelife Sağer xTrabzonspor U21: Muzaffer Cem Kablan xx, Mustafa Can Kandemir xx, Oğuzhan Açıl xx, Ali Osman Karnapoğlu xx, Faruk Can Genç xx, Muzaffer Vefa Akçay xx, Emre Soytürk xx, Behlül Aydın xx, Mustafa Aksoy xx, Talha Reşat Bulut xx, Koray Kılınç xxİ.

İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı deplasmanda oynadığı maçta Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı


Stat: Trabzon Kadir Özcan Tesisleri


Hakemler: Cem Çubukcu, Bayram Ustabaş, Zelife Sağer


Trabzonspor U21: Muzaffer Cem Kablan, Mustafa Can Kandemir, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Faruk Can Genç, Muzaffer Vefa Akçay, Emre Soytürk, Behlül Aydın, Mustafa Aksoy, Talha Reşat Bulut, Koray Kılınç


İ.M.Kayserispor U21: Doğan Alemdar, Abdullah Gürbüz, Samet Ali Özbek, İsmail Dayı, Uğurcan Gülay, Recep Tayyip Gökteke, Sezer Sever (Volkan Gülsever dk 68 Halil Furkan Sevinç, Selahattin Seyhun (Muhammed Fatih dk 90), Burak Şeftali (Anıl Aydoğan dk 75), Bora Barlas


Gol: Yok

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.