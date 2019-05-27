U21 Ligi 34.Hafta

U21 Liginin son haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 mağlup oldu ve sezonu 15 puanla son sırada tamamladı.
U21 Liginin son haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu ve sezonu 15 puanla son sırada tamamladı.
Stat: Kadir Has Dış Saha
Hakemler:Burak Demirkıran, Onur Tek, Şükrü Mert
İstikbal Mobilya Kayserispor U21: Doğan Alemdar, Kürşat Kubilay Yeniay (Abdullah Gürbüz dk 46), Samet Ali Özbek (Sezer Sever dk 75), Batuhan İlhan, Uğurcan Gülay, Halil Furkan Sevinç, Bora Barlas, İsmail Dayı, Selahattin Seyhun, Anıl Aydoğan, Burak Şeftali (Volkan Gülsever dk 68)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21: Kerem Civelek, Ali Yılmaz (Berhan Tektaş dk 60), Cengizhan Bayrak, Can Yapa, Süleyman Can (Muhammet Emin Ketim dk85), Faruk Korkmaz, Ramazan Üzer, Ramazan Acar, (Hasan Kaya dk 77), Osman Şentürk, Muhammed Furkan Özhan, Ahmet Hasan İmer
Goller: Anıl Aydoğan dk 56, Selahattin Seyhun dk 75 (pen) (İstikbal Mobilya Kayserispor U21) Ramazan Üzer dk 45+1, Muhammed Furkan Özhan dk 68-90+3 (Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21)
Sarı Kartlar: Selahattin Seyhun, Halil Furkan Sevinç (İstikbal Mobilya Kayserispor U21) Ramazan Üzer, BEhan Tektaş ((Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21)
Kırmızı Kart: Osman Şentürk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21)