U21 Ligi 14.
haftasında Kayserispor U21 ile Trabzonspor U21 takımları karşı karşıya geldi. Konuk ekip Trabzonspor U21 takımı deplasmandan 3 puanı 7 golle aldı. Sümer Stadında oynanan karşılaşmada Trabzonspor rakibi Kayserispor karşısında iyi bir oyun sergiledi.
Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Kerim Çataklı, Tülay Ceylan, Dursun Zeyrek
Kayserispor U21: Doğan Alemdar, Süleyman Temiz, Oktay Kuzuimam, Batuhan İlhan, İsmail Dayı, Ahmet Zekeriya Kartal, Anıl Aydoğan, (dk 29 Burak Şeftali) Emircan Erdoğan, (dk 46 Serkan Yıldız) Selahattin Seyhun, Mustafa Buğra İlter, Bora Barlas (dk 46 Sezer Sever)
Trabonspor U21: Muzaffer Cem Kablan, Miraç Can Doksanoğlu, Oğuzhan Açıl, Doğukan Sağlam, Faruk Can Genç , Tunahan Ergül, Berkay Sefa Kara, Tayyip Ebrar Cumur (dk 74 Ali Uygar Avcı) Sertan İrkilmez, Kerem Baykuş (dk 46 Eyüphan Çineme) Talha Reşat Bulut (dk 64 Ahmet Hakan Sevinç)
Goller: Selahatin Seyhun dk.53, Süleyman Temiz dk.79 (Kayserispor U21) Kerem Baykuş dk.4, Berkay Sefa Kara dk.7, Tayyip Ebrar Cumur dk.18 Talha Reşat Bulut dk.51, Ahmet Hakan Sevin. Dk.67 ve 72, Sertan İrkilmez dk.86 (Trabzonspor U21)