U21 takımdan 7 takviye

Kayserispor'un bugün başlayacak olan Antalya kampında U-21 takımından 7 futbolcu yer alacak.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek olan Sarı Kırmızılı takımda, kamp bugün başlıyor. Bugün akşam saatlerinden Antalya Belek Kaya Plazzo Otelde bir araya gelecek ve ilk idmanını yarın gerçekleştirecek Kayserispor kampında 30 futbolcu yeralacak.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın onayı neticesinde U-21 takımından Kazım Çelik, Abdullah Gürbüz, Burak Şeftali, Adem Doğan, Hakan Çıtak, Selahattin Seyhun ve Emre Demir, Antalya kampında A takımda birlikte çalışacak.

Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, "Ligin ikinci yarısı öncesinde Antalya'da kamp çalışmalarına başlıyoruz. İyi bir hazırlık evresi geçirip ikinci yarıda hedeflediğimiz noktaya gelmek istiyoruz. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda idmanlar yarın start alacak. Akhisar maçına kadar Antalya'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.