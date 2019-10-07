Üç yılda 45 bin kişiye ulaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere en önemli yatırımlarından olan sosyal yaşam merkezleri, sosyal hayata büyük canlılık getirdi. Sosyal yaşam merkezlerinde açılan kurslara üç yılda 45 bin kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin her ilçesine sosyal yaşam merkezi yaptı ve 2016 yılından itibaren açılmaya başlayan sosyal yaşam merkezleri 2018 yılında tüm ilçelerde hizmet vermeye başladı.

15 TESİSTE HİZMET VERİLİYOR

İlçelerde halen 21 branşta kurs düzenleniyor. Öğrenciler için ders takviye ve sınav hazırlık grup dersleri, zeka oyunları kursları açılırken, yetişkinler için de bilgisayar, okuma-yazma, 4-6 yaş kreş, halı dokuma, kuaförlük, takı tasarım gibi branşlarda kursları veriliyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Halk Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak talep edilen kursların açılması da sağlanıyor.

Sosyal yaşam merkezlerinde açılan kursların yanı sıra tesislerde bulunan kapalı yüzme havuzu ve fitness salonları ile de halka hizmet veriliyor. Ayrıca, tesislerde yer alan çok amaçlı salonlarda düğün, seminer, tiyatro, sinema gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sosyal yaşam merkezlerine gelen öğrenciler kütüphane, internet salonu, oyun salonu gibi birimlerden de yararlanıyor. 2016 yılından itibaren açılmaya başlayan ve 2018 yılında tüm ilçelere yayılan kent merkezi dışındaki sosyal yaşam merkezlerinden bugüne kadar yaklaşık 45 bin kişi faydalandı.