İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçak ambulanslar bebekler için havalandı

Kayseri’de iki ayrı hastanede tedavi gören bebeklerden birisi İstanbul’a diğeri ise Ankara’ya hava ambulansları ile nakledildi.

Kayseri'de iki ayrı hastanede tedavi gören bebeklerden birisi İstanbul'a diğeri ise Ankara'ya hava ambulansları ile nakledildi.


Kayseri Şehir Hastanesi'nde çamsakura tedavisi gören bir bebek kente gelen uçak ambulans ile İstanbul'a nakledildi. Ayrıca ERÜ Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hipopblastik sol kalp hastası erkek bir bebek ise Ankara Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi'ne uçak ambulans ile nakledildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.