Üçkan: “Var olduğumuz sürece canımızla, kanımızla karşılarında dimdik duracağız”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, yaptığı açıklamada, “4 Mayıs 2019 Cumartesi Hakkari ve Suriye'den gelen ve 5 Mayıs 2019 Pazar Şırnak tan gelen şehit haberleriyle kahrolduk. Yine acılar, yine yanan yürekler; sabır ile ağlayarak, üzülerek içimiz yanarak Şehadetlerine şahitlik ederek uğurladık Şehitlerimizi. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.

Üçkan, şu ifadelerini kullandı:

“İradeleri merhametle eğiten ve özgürleştiren, oruç ibadetinin yerine getirildiği, Kur'an-ı Kerim'in daha çok okunduğu, insani ve ahlaki erdemlerin daha güçlü bir şeklide hayata yansıdığı, birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı Ramazan ayının öncesinde yapılan bu hain saldırıları nefret ve şiddetle kınıyoruz. Kutsalı olmayan, kutsal nedir bilmeyen hainler şunu bilmelidir ki; bizler var olduğumuz sürece canımızla, kanımızla karşılarında dimdik duracağız. Bu vatanın tek karış toprağını hiçbir soysuza şimdiye dek bırakmadık bundan sonrada bırakmayacağız. Bizlerin bu gün rahat ve huzur içinde yaşamamızı canları ve kanları ile sağlayan aziz şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağına inanıyor, kutsal bilmeyen bu hainlere gereken dersin verileceğini biliyoruz. Ramazan ayı, insanların kendi dünyalarında, kendi hanelerinde, kendi sofralarında yaşadıkları bir zaman dilimi olarak kalmamalıdır. Vatan, bayrak din ve devlet için candan vazgeçen, istikbalimizin baş mimarları Şehitlerimiz ile kahraman Gazilerimiz unutulmamalı her duada hatırlanmalı ve ailelerinin acıları paylaşılmalıdır. Bu düşüncelerle bizi biz yapan aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor Yüce Türk Milletine bir kez daha baş sağlığı ve sabırlar diliyorum.”