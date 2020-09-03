İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ücretsiz Softbol-Beyzbol hakem eğitimleri devam ediyor

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından hazırlanan eğitim modülüne kayıt olup eğitimini tamamlayan herkes “Aday Hakem” ünvanı kazanabilecek.

Online yapılacak modülün ilk olması sebebiyle katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacak.


Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından bilgilerde hakem ihtiyacını karşılamak için hazırlanan “aday hakem eğitim modülü” nün aynı zamanda eğitici bilgiler içermesi sebebiyle Beyzbol ve Softbol branşları liglerinde yer alan 18 yaşını tamamlamış tüm oyuncuların söz konusu bu eğitim programına katılmaları zorunlu hale getirildi. Söz konusu eğitimlere katılabilmek için http://beta.trf.gov.tr/ adresinden Tc Kimlik numarası ile kaydolup, kurslar bölümünden ilgili branşın hakemlik kursuna başvuru yapmak yeterli olacak. Kurslar 30 Eylül'de tamamlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.