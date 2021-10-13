İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üçüncü kattan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde üçüncü kattan beton zemine düşen 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde üçüncü kattan beton zemine düşen 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Büşra Ö. (26) üçüncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Büşra Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.