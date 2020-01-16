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Uçurumda mahsur kalan 15 keçi, 12 saatte kurtarıldı

Kayseri’nin Develi ilçesinde uçurum kenarında mahsur kalan 15 keçi, AFAD ekipleri tarafından 12 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde uçurum kenarında mahsur kalan 15 keçi, AFAD ekipleri tarafından 12 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Kulpak Mahallesi Çaplın mevkiinde otlanan 15 keçi, çıktıkları uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, kısa süre içerisinde keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. İstasyon kurarak uçuruma ine ekipler, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından 15 keçiyi tek tek halata bağlayıp güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Keçilerin sahibi de, ekiplere teşekkür etti.

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