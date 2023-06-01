Ucuz suda Kayseri 9. sırada

sırada yer aldı.

30 büyükşehrin bulunduğu karşılaştırma listesinde ilk sırada metreküpü 7,63 TL ile Hatay bulunurken, ardından 8,07 TL ile Van, 8,10 TL ile Mardin, 8,18 TL ile Diyarbakır, 9 TL ile Kahramanmaraş, 9,50 TL ile Malatya, 9,66 TL ile Erzurum ve 10,30 TL ile Kocaeli de listenin en ucuz su veren illerinden oldu. Kayseri ise mesken su ve atık su ücretleri karşılaştırma listesinde metreküpü 11,20 TL ile 9. sırada yerini aldı.

Listede su fiyatları sırasıyla Şanlıurfa, Adana, Trabzon, Bursa, Konya, İstanbul, Ordu, Mersin, Gaziantep, Eskişehir, Ankara, Samsun, Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir olarak devam ederken, listenin son sıralarında metreküpü 20,08 TL ile Denizli, 20,59 TL ile Aydın, 21,10 TL ile Sakarya, 21,29 TL ile Manisa ve 21,55 TL ile Tekirdağ yer aldı.