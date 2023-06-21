Ucuza kaçıp gözünüzden olmayın

Kayseri'de optisyenlik yapan Abdullah Ruhlusaraç, optikçiler dışında satılan ve oldukça ucuz olan gözlüklere karşı vatandaşları uyararak, “Optikçiler harici sektörlerde satılan gözlükleri almamaya çalışın” dedi.

Güneş gözlükleri hem stil sahibi bir aksesuar olurken hem de göz sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Optikçilerin dışında satışa sunulan bazı güneş gözlüklerinde ultraviyole korumasının olmaması göz sağlığını tehdit ediyor. Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla güneş gözlüklerine olan ilginin arttığını söyleyen Optisyen Abdullah Ruhlusaraç, güneş gözlüğü alırken, vatandaşları optikçileri tercih etmeleri yönünde uyardı.

“Güvenilir optikçilerden alışveriş yapın”

Vatandaşları güvenilir optikçilerden alışveriş yapmaları yönünde uyaran Ruhlusaraç,“Güneş yüzünü gösteriyor. Havalar ısındı. Doğal olarak bizimde işlerimiz hızlandı. Vatandaşlarımız dışarı da satılan, optikçiler harici sektörlerde satılan gözlükleri almamaya çalışsınlar. Çünkü sahte ürünler, ultraviyole koruması olmayan ürünler piyasada bolca bulunuyor. Göz çok kıymetli bir organımız. Genel anlamda konuşacak olursak her zamanda alınan bir şey değil. Vatandaşlarımız bu ürünleri optik mağazalardan temin etmeye çalışsınlar. Tavsiyemiz bu yönde. Ruhsatı olan güvenilir optik mağazalardan her zaman bu ürünlerin alıverişinin yapılmasını öneriyoruz.

“Göz çevrelerini de kapatacak bir model çok daha sağlıklı olur”

Gözlük kullanımı hakkında bilgiler veren Ruhlusaraç, göz çevresinin kapatan gözlüklerin tercih edilmesinin göz sağlığı için oldukça önemli olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gözlüğün nerede kullanılacağı önemli. Günlük hayatta mı kullanılacak ya da meslek gruplarına göre gözlük kullanımı değişebiliyor. Ancak her açıdan birazcık aksesuar olmaktan ziyade göz çevrelerini de kapatacak bir model beğenirlerse çok daha sağlıklı olur. Şu anda güneş gözlüğü fiyatları 400 ve 500 TL bandından başlıyor. Ürünün kalitesine, özelliğine, cam özelliği, çerçeve ve marka işin içine girdiği zaman 4 bin TL'ye kadar çıkabiliyor ve hatta üst sınırı yok diyebiliriz.”