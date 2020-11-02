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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Kayseri Bölgesi Süper Ligi hakemi Abdulkadir Bitigen, yarın oynanacak olan Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR Hakemi olarak görev yapacak.


Son zamanlarda yükselen performans ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da görev almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyondan yapılan açıklamada, “Üst Klasman Hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasında 3 Kasım 2020 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR olarak görev yapacak. Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek, Delajod Willy VAR olarak görev yapacak” denildi.

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