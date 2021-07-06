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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen’e ve Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar’a UEFA’dan görev verildi.

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen'e ve Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar'a UEFA'dan görev verildi.


Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Bosna Hersek'in FK Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları arasında 8 Temmuz 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Birinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.


Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Grbavica Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada, Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

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