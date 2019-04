Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Programda, Başkan Özdoğan yarışmacılara bir sürpriz yaparak tüm birincilere umre hediye etti.

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen, Hacılar'da ise Zinde Gençlik ve Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen, evrensel bir değer olan “Güzel Ahlak” temasıyla bu yıl yedincisi yapılan, Ufka Yolculuk Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticileri, daire ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan, Hacılar Zinde Gençlik Spor Kulübü Yöneticisi Hüseyin Tekin, “Ufka Yolculuk Yarışmaları güzel ahlaklı, temiz kalpli, iç huzura erişmiş nesiller yetişsin diye tam yedi yıldır gençlerimize ve ailelerimize yol arkadaşlığı yapmaktadır. Bu yıl ilkokul, ortaokul, lise, Arapça ve 18 yaş altı olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen yarışmaya, Türkiye genelinden 530 bin, Hacılar'dan ise 650 yarışmacıya ulaştık.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen ilçe Müftüsü Mehmet Özbek ise yaptığı konuşmada “Biz bu yarışmaları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı tanıma, sevme ona özenip onun yolundan gitme konusunda kendimize göre bir adım sayacağız inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının tamamını gözden geçireceğiz, onu iyi tanıyacağız, onu iyi seveceğiz ve onun hayatına özeneceğiz. İşte biz böyle bir içtihat ile yola çıkmış bu muhabbetli cemaati de aynı bu yolun yolcusu olarak görüyoruz.” İfadelerini kullandı.

Son olarak kürsüye gelen Başkan Özdoğan ise, “Bu hayır işinde bir nebze de olsa katkımız olduğu için ayrıca bahtiyar olduk. Çünkü biz şunu gördük ki yerel yöneticiler olarak her platformda dile getirmekten asla çekinmeyeceğiz. Yollar yapılır, parklar yapılır, okullar, binalar yapılır ama bizim gönül yapmamız lazım. Bizim gönülleri fethetmemiz lazım. Bu anlamda da inşallah her daim belediyeniz olarak, bir kardeşiniz olarak da ilçemizin tüm ihtiyaçlarının, gönül ihtiyaçlarının manevi işlerinin yanında olacağımızı da buradan bir kez daha tekrar ediyorum. ‘Sizin en hayırlınız güzel ahlaklı olanınızdır' diyor, Sevgili Peygamberimiz. Bu senede bakıyoruz güzel ahlak noktasında güzel bir kategori oluşturulmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Efendimizin hayatı aslında her şeyin göstergesidir. Bu noktada ben özellikle hanım kardeşlerimize, gençlerimize efendimizin hayatını, siyeri mutlaka bir değil birkaç kez okuyalım diyorum. Kendimize rehber edinelim. Zaten burada bulunan arkadaşlarımız bunun bilincindeler. Bilincinde olmayan ya da farkında olmayan kardeşlerimize de hanım arkadaşlarımıza da, annelerimize de bu konuda ki hassasiyetlerimizi iletelim. Kaybedenin olmadığı bu yarışmada da herkese ben ayrıca teşekkür ediyorum. Ödüle layık görülen arkadaşlara da kurada bol şanslar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinciliği elde eden yarışmacılar arasında çekilen kurada ise Zeynep Seda Ejderoğlu umre ödülünü kazandı. Başkan Özdoğan'ın ise yarışmacılara bir sürprizi oldu. Özdoğan, yarışmada kendi kategorisinde birinci olan Hatice Zehra Alağaş ve Ebrar Dinç'i de umre hediyesi ile ödüllendirdi.