Ufuk Turu Toplantıları 'Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı' başlığıyla Kayseri'de toplandı

'sı Kayseri'de yapıldı.

'Sosyal Sorumluluk ve iş Ahlakı' başlığı ile düzenlenen toplantıda Kuranı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platform Başkanı Muhsin Görgülügil yaptı. Platform olarak önemli görevler icra ettiklerini kaydeden Görgülügil; "Bu yıl platformumuzun 16. turunu Kayseri'de gerçekleştiriyoruz. 15 yılda Türkiyemizin çeşitli vilayetlerinde ve yurtdışında Kosova'da bir marka haline gelen Ufuk Turu toplantılarımızı yapmış bulunmaktayız. Bu yılki Ufuk Turu toplantımızın ana teması olarak ‘Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı' başlığını öne çıkarmış bulunuyoruz. Elbette bu konu başlığı tespit edilirken Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yönden maruz kaldığı hücumlar ve politikalar etkili olmuştur. Ufuk Turu toplantıları ile ülke genelinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmiş, birbirimize uyarma sorumluluklarımızı hatırlatma ve kardeşliğimizi pekiştirme gibi önemli görevler icra ettiğimizi düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi toplantılar bu yıl da olduğu gibi bu yıl da Türkiyemizin ve İslam Dünyasının problemleri ve Müslümanları ilgilendiren konular ele alınacaktır" dedi. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ise yaptığı konuşmada bu tür toplantıların birlik ve kardeşliğe büyük katkılar sağladığını belirterek; “14 tanesine katıldığım Ufuk Turu toplantıları bu yıla kadar ülkemizde eğitim, kardeşlik, kültür, medeniyet, dış politika hatta medeniyetler buluşması adı altındaki değişik konularda hem ülkemize hem gönül coğrafyamızda birliğimiz ve kardeşliğimizin daha ileri noktaya gelmesine büyük katkılar sunduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Eğitim Bir Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi ise yaptığı konuşmada; “İstişareye, fikir ve tecrübeye ihtiyacımız var. Bu anlamda da sivil toplum kuruluşlarının dayanışması önemli. Kitlesel hareketlerin değişimi akademik ve entelektüel birikimle güçlenebilir. Bu çalışmalar da buna önemli katkılar sunmaktadır" şeklinde konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Bekir Yıldız da ahlakın kaynağının inanç. olduğunu belirterek; “Yapılacak olan çalışmanın bereketli olmasını diliyorum. Konu ahlak olunca tek başına işin, tek başına ailenin, tek başına sporun, tek başına siyasetin, tek başına sosyal hayatın ahlakından bahsedilebilir. Ama bütün bu ahlakın kaynağı temel olarak inancımızdadır. Her toplumun ahlakı kendi inancıyla kaynaklanır. O bakımdan ahlakı bir bütün olarak nitelendirebiliriz" diye konuştu.

Toplantıda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de; “Bu toplantıya ilk defa katılıyorum Hep tanıdık simalar, yüzler bir aradayız. Toplantıların sadece ve sadece tazelenmeye, yenilenmeye vesile olmasına inanıyorum. Başka hiçbir şey yapmaya gerek bile yok. Birbirimizi görmek, birbirimizden esinlenmek, yenilenmek ve istikbale bu doğrultuda yürümek" dedi. Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar toplantının hayırlı olmasını dilerken, Konya Valisi Cüneyid Orhan Toprak de Kayseri'de olmaktan büyük mutluluk ve keyif duyduğunu kaydetti.

Toplantıya katılanlara günün anısına hediyeler takdim edildi.