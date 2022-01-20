Uğur Demirok ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor takım kaptanı Uğur Demirok, sarı kırmızılı forma ile bu sezon ilk golünü attı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Medipol Başakşehir maçının 73. dakikasında attığı golle skoru 1-0'a getiren Uğur Demirok, Kayserispor forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Uğur Demirok, attığı golü geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a adadı.
Bu sezon ligde 11 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 1 gol kaydetti.