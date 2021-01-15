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Uğur Demirok Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor son olarak Konyaspor’da forma giyen Uğur Demirok’u kadrosuna kattı.

Hes Kablo Kayserispor son olarak Konyaspor'da forma giyen Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ilk transferini yaptı. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Uğur Demirok ile anlaşmaya vardı. Önceki gün Kayseri'ye gelerek kendisini 1,5 yıllığına Kayserispor'a bağlayan imzayı atan savunma oyuncusu sonrasında takıma katıldı.


Yarın deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçının da kafilesine dahil edilen Uğur Demirok, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından maç kadrosuna alınacak.


Bu sezon Konyaspor forması ile 9 maça çıkan ve 4 gol atan Uğur Demirok, Sarı Kırmızılı takımda 15 numaralı formayı giyecek.

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