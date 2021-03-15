Uğur Kulaksız ile ilk yenilgi

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Uğur Kulaksız ile çıktığı müsabakalarda ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Uğur Kulaksız nezaretinde 5 maça çıkan sarı kırmızılılar, 4 kez kazanırken 1 kez mağlup oldu. Hes Kablo Kayserispor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynadığı Denizlispor maçına Uğur Kulaksız ile çıkmış ve müsabakayı 1-0 kazanmıştı. Sarı kırmızılılar bir sonraki hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanı almıştı. Ligin 28. haftasında yine Uğur Kulaksız nezaretinde maça çıkan Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken ligin 29. haftasında deplasmanda da Hatayspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Uğur Kulaksız ile çıktığı Galatasaray maçında sahasında 3-0 yenildi.

Hes Kablo Kayserispor, Uğur Kulaksız yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet neticesinde 12 puan topladı.