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Ukraynalı sosyal medya fenomenleri Erciyes'i tanıttı

Ukrayna’dan gelen sosyal medya fenomenleri ve bloggerlar, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te çektikleri video ve fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.

Ukrayna'dan gelen sosyal medya fenomenleri ve bloggerlar, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te çektikleri video ve fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.


Ukrayna'dan Kayseri'ye gelen 13 sosyal medya fenomeni ve blogger, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir edildi. Ukraynalı sosyal medya fenomenlerine Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından, Erciyes Kayak Merkezi hakkında brifing verildi.


Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgiler alan Ukraynalı fenomenler, Erciyes Dağı ve Erciyes yazısı önünde bol bol video ve fotoğraf çekinerek sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

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