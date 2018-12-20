Ulaşım AŞ personelinden Türk Kızılayı'na kan bağışı

Ş.'nin bu yıl beşincisini düzenlediği ‘Kan Ver, Can Ver' kampanyası kapsamında Ulaşım A.Ş. personelleri ve yöneticileri Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılan bağış kampanyasında Türk Kızılay'ı geçici kan bağış merkezi kurarak Kayseri Ulaşım çalışanlarının kolay bir şekilde kan bağışında bulunmasını sağladı. Her kademeden personelin yoğun ilgi gösterdiği bağış kampanyası 5 yıldır düzenleniyor.

Kan bağışına göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm personele teşekkür eden Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu kan bağışı kampanyası hakkında şunları kaydetti. "Tüm insanlar hiç beklemediği anda sağlık sorunları nedeniyle kana ihtiyaç duyabiliyor. İhtiyacımız olan kan, yalnızca insan vücudu tarafından üretilmekte ve bizlerin bağışlaması sonucu ihtiyaç sahiplerine hayat vermekte, onları hayata bağlamakta. Kan bağışı yaparak zor durumda olan insanlara umut olabilir, belki de hayatlarını kurtarabiliriz. Bu çok ama çok önemli. Bu kapsamda Ş. olarak biz de bu farkındalıkla hareket ediyoruz ve beş yıldır bu kampanyayı aralıksız devam ettiriyoruz. Biz Ulaşım A.Ş. olarak büyük bir aileyiz. Büyük bir aile olmanın bazı toplumsal sorumlulukları vardır. Bu yaptığımız kampanya ile de bu sorumluluğumuzu biraz olsun yerine getiriyoruz. Ben tüm çalışanlarımıza bu önemli ve anlamlı kampanyaya göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunarken, Türk Kızılay'ına da bu kampanyayı destekledikleri için ve 5 yıldır her çağırdığımızda koşarak geldikleri için teşekkür ediyorum” dedi.