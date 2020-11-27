Ulaşım AŞ'den 'Kağıt bilet' açıklaması

Toplu taşımada güvenli ulaşım için Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlatılacak olan toplu taşıma kartı ile HES kodu eşleştirme işlemi 30 Kasım'da sona erecek. Bu kapsamda 1 Aralık itibariyle kağıt biletlerin kullanımı da kaldırılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması” başlıklı genelge uyarınca toplu ulaşım araçlarını kullananların toplu taşıma kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla eşleştirme işlemleri Kayseri'de 30 Kasım'da sona erecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada kağıt bilet olarak bilinen magnetik biletlerin de kaldırılacağı belirtilerek, “Toplu Taşıma kartı-HES Kodu eşleştirme işlemi 30 Kasım'a uzatılmış olup, 1 Aralık tarihi itibarı ile kişiselleştirme özelliği olmayan Magnetik (Kağıt) biletler kullanımdan kaldırılacaktır. HES Kodu eşleştirme işlemi için lütfen https://kayseriulasim.com/heskodkayit web adresini ziyaret ediniz” denildi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli kullanabilmek ve bulaş riskini en aza indirmek için büyük gayret gösteriyor.

Toplu taşıma kartı ile HES kodu eşleştirme sayısının yeterli seviyeye ulaşmaması ve yaşanan yoğunluk nedeniyle HES kodu eşleştirme süresinin 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldı.

HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

https://kayseriulasim.com/heskodkayit internet sayfasına tıklayıp, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sitede yer alan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Süresiz HES Kodu ve Toplu Taşıma Kart Numarası bilgilerini sisteme kaydederek Toplu Taşıma Kart-HES Kodu eşleştirmenizi yapmanız önemle rica olunur. Ayrıca HES kodunu kartlarla eşleştirme konusunda gerekli destek, ücretsiz Alo 153 üzerinden verilmektedir.