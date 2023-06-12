Ulaşıma sel engeli: Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde etkili selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.
Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında sel meydana geldi. Sel nedeniyle dağlık alandan akan sular, Kayseri-Niğde karayoluna indi. Yol sular altında kalırken, Niğde tarafına giden araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.
Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, ekiplerin çalışması sürüyor.