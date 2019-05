Ulaşımda büyük kolaylık

Memduh Büyükkılıç, ulaşımla ilgili vatandaşlara kolaylıklar getiren bir dizi karar aldı. Alınan kararlar 1 Mayıs'tan itibaren uygulamaya geçecek. Ulaşıma getirilen yenilikler, vatandaşların ekonomisine de şehir ekonomisine de olumlu katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, önceki hafta ardı ardına ulaşım ve toplu taşıma ile ilgili toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılar sonucunda alınan bir dizi karardan bazıları 1 Mayıs'tan itibaren uygulamaya girecek.

AKTARMA ÜCRETLERİ KALDIRILDI

Toplu ulaşımla ilgili alınan kararlar çerçevesinde daha önce raylı sistemden otobüse ya da otobüsten raylı sistem aktarılması sırasında alınan ücret kaldırıldı. 1 Mayıs'tan itibaren otobüsten raylı sisteme aktarma ücretsiz olacağı gibi, yeni alınan kararla otobüsten otobüse de aktarma yapılabilecek. Vatandaşlardan, 80 dakika içerisinde aktarma ücreti alınmayacak.

MAHALLELERDEN FAKÜLTEYE AKTARMA YAPILACAK

1 Mayıs'tan itibaren uygulamaya girecek bir başka yenilik de aktarma noktaları olacak. Mahallelerden Erciyes Üniversitesi içerisine direk otobüs seferi yapılmayacak. Mahallelerden gelip Fakülteye gitmek isteyenler Seyyid Burhaneddin, Ahi Evran, Tacettin Veli, Surdibi, Hunat, Kaleönü ve İnönü Bulvarı'ndaki aktarma noktalarından Fakülte otobüslerine aktarma ücreti ödemeden binebilecekler.

TALAS BULVARI VE KARTAL KAVŞAĞI RAHATLAYACAK

Fakülte için aktarma noktaları oluşturulması bir dizi kolaylığı da beraberinde getirecek. Mahallelerden gelen otobüslerin az yolcu ile Fakülteye gitmesi önlenerek Talas Bulvarı'nı kullanan otobüs sayısı azaltılacak. Gidiş geliş günde 1600 seferin yapıldığı Fakülte hattının sefer sayısı aktarma noktaları vasıtasıyla 400'e düşecek. Böylece Talas Bulvarı ve Kartal Kavşağı'nı kullanan otobüs sayısı 1/4 oranında düşecek. Talas Bulvarı ve Kartal Kavşağı'nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan yeni uygulama ile yılda yaklaşık 1400 ton karbon salınımı da önlenecek. Çevreye, trafiğe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu uygulama vatandaşlara ekonomik bir yük getirmeyecek.

ŞEHİR HASTANESİ'NE SEFERLER ARTTI

1 Mayıs'tan itibaren uygulanacak olan yeni toplu ulaşım sistemi ile Şehir Hastanesi Fakülte'ye bağlanacak. Mahallelerden Fakülte'ye gidecek olan yolcular da aktarma otobüsü olarak Cumhuriyet Meydanı'ndan geçecek olan Şehir Hastanesi otobüslerini kullanacak. Yeni sistem Şehir Hastanesi seferlerini de artırıyor. Osman Kavuncu Caddesi'nden Şehir Hastanesi'ne 30 dakikada bir yapılan seferler 10 dakikaya düşürüldü. Cumhuriyet Meydanı'ndan her 10 dakikada bir Osman Kavuncu Bulvarı-Şehir Hastanesi istikametine ve yine her 10 dakikada bir Bağdat Caddesi-Bekir Yıldız Bulvarı-Şehir Hastanesi istikametine sefer konuldu. Bu da her 5 dakikada bir Şehir Hastanesi'ne otobüsün gideceğini gösteriyor.

HER YERDEN FAKÜLTE'YE TEK BİLETLE ULAŞIM

Yeni ulaşım sisteminde Fakülte'ye her mahalleden tek biletle ulaşım mümkün hale getirildi. Artık şehrin her mahallesinden Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar 80 dakika içerisinde ücretsiz aktarma ile Fakülte'ye ya da Şehir Hastanesi istikametine gidebilecekler. Yeni sistem bir yerden bir yere ulaşım modeli yerine her yerden her yere ulaşımı mümkün hale getiriyor. Sistem, vatandaşların daha ucuza toplu ulaşımı kullanmalarını da mümkün kılıyor.