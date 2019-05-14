Ulaşımda yeni model

Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde toplu ulaşımla ilgili düzenlemelere ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Gündoğdu, 1 Mayıs'ta başlayan aktarma modelinden de bahsederek bu modelle çok büyük bir tasarruf sağlandığını dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan meclis toplantısı sonrasında Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu toplu ulaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplu ulaşımda geçilen yeni model ve önümüzdeki dönemde yapılması gerekenlerle ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Gündoğdu, “Kayseri'de bizim günlük 9 bin otobüs seferimiz var. Bunun 8 bini meydanı kullanıyor. Bu da trafik yoğunluğuna sebebiyet veriyor. Ayrıca, uluslararası kriterlerde bir güzergahtan en fazla 10 hat geçer deniyor; ama bizde örneğin Osman Kavuncu Bulvarı'ndan geçen 125 hat var. Tüm bu nedenlerle bazı kritik noktalarda aktarma noktaları oluşturmak ve insanlarımıza çok daha hızlı ulaşım imkanı sunmak istiyoruz. Artık Kayseri büyük bir şehir. Yeni yollar açmakla trafik sorununu çözemeyiz. Toplu taşımayı odak haline getirmemiz lazım” dedi.

1 Mayıs'ta başlatılan aktarma modeli hakkında da açıklamalar yapan ve vatandaşa ek bir maliyet getirmeden aktarma noktalarıyla önemli bir sorunu çözdüklerini dile getiren Feyzullah Gündoğdu, “3,3 km olan Seyyid Burhaneddin Türbesi'nden, Fakülte istikametindeki hatta günde 1600 olan seferi 400'e düşürdük. Vatandaşımızın konforu belki biraz bozuldu; ama ilave maliyet getirmeden vatandaşımızı istedikleri yere götürüyoruz. Bu uygulamamızla trafiği yüzde 75 azalttık. Kartal Kavşağı'ndaki akışkanlık yüzde 15 oranında arttı. Yıllık 600 bin litre yakıt tasarrufu sağladık ve yılda 1400 ton karbon salınımını azalttık. Bunlar direk olarak hesaplayabildiğimiz avantajlar. Trafikte daha fazla kalanların maliyetleri de düşünülürse daha fazla bir tasarruf söz konusu” diye konuştu. Yeni sistemle Şehir Hastanesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı ve Osman Kavuncu Bulvarı'ndan gelen hatlar ile Erkilet Bulvarı'ndan gelen hatları Fakülte'ye kadar uzattıklarını ifade eden Feyzullah Gündoğdu, böylece Şehir Hastanesi'ne Cumhuriyet Meydanı'ndan ortalama 5 dakikada bir otobüs seferi imkanı sunulduğunu kaydetti. Feyzullah Gündoğdu, aktarma modelleri ile bir yerden bir yere değil, her yerden her yere ulaşımın tek biletle mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetiminde yapılan meclis toplantısında toplu ulaşım hizmeti götürülemeyen uzak mahallelere de bu hizmetin götürülmesi için hizmet alımı yapılmasına oybirliği ile karar verilmişti. Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, nüfusları çok az olduğu için toplu ulaşımın yapılmadığı ilçelerimize bağlı yaklaşık 90 mahallenin bulunduğunu belirterek, alınan karar çerçevesinde artık tüm mahallelere toplu ulaşımın götürüleceğini kaydetti.