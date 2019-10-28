Ülkü Ocakları Başkanı Turan: "Cumhuriyete, istiklal ve istikbale sahip çıkmak mecburiyetindeyiz"

Ülkü Ocakları'nda gençler yetiştiği ve tarihine sahip çıktığı sürece Cumhuriyet'in payidar kalacağını ifade eden Turan; “Yaklaşık 100 yıl önce ülkemizi bölmeye çalışan karanlık güçlere bugün de geçit vermemeli ve onların karanlık planlarını bozmalıyız. Dün olduğu gibi bugünde milletimizin üzerine çökmek isteyen kara bulutları, Türk Milliyetçileri dağıtacak ve Türk Milleti'ni aydınlığa kavuşturacaktır. Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenler karşılarında Ülkücü Hareketi bulacaklardır. İstiklal Savaşı'nda ortaya konan kararlılık ve fedakârlığı yeniden hatırlamalı ve bu bilinçle yaşamalıyız. Türk milleti, 96 yıl önce sarsılmaz imanı sayesinde kazandığı İstiklal Savaşı'yla tarihin rotasını değiştirerek hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya haykırmıştır. Aziz Türk Milleti Türksüz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevabı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Cumhuriyetimiz bugün 96 yaşındadır. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünde bizler 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine sımsıkı sarılarak cumhuriyete, istiklal ve istikbale sahip çıkmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Türk Milleti'nin şanlı tarihine bakıldığında verilen mücadelenin sonucunun 96 yıllık bir Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyleyen Turan sözlerine “Elbette Cumhuriyet kolay elde edilmiş bir rejim değildir. Cumhuriyet'in ilanına kadar verilen emek hepimizin üzerine haktır. Kundaktaki bebekten hasta yatağındaki büyüklerimize kadar; her bölgeden, her yaştan, kadın-erkek ayırt etmeksizin kan, gözyaşı ve açlıkla mücadelesinin hakkıdır. Zor şartlar altında, gelecek nesillerin manda ve himaye altına girmemesi için canıyla bu vatanı siper eden ecdadın hakkını ödeyebilmenin tek yolu vardır. İşte o yol Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve saygı duyuyoruz” şeklinde son verdi.