Ülkü Ocakları İl Başkanı Çolak: "Bu topraklarda ezan asla dinmeyecektir"

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, İstanbul'da gerçekleşen ve polis müdahalesi ile sonlanan Kadınlar Günü yürüyüşüyle alakalı yazılı açıklama yaptı.

Her ne sebeple olursa olsun ezana kimsenin dil uzatamayacağını belirten Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak şu ifadeleri kullandı; "Geçtiğimiz günlerde bir grup İstanbul'un göbeğinde, Taksim'de güya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldiler. O sırada kulların ıslahı ve yeryüzünün felahı için yükselen ezan sesine karşı, ıslıklarla ve alkışlarla terbiyesiz tavırlar içerisinde bulundular. Ufacık akıllarıyla dikkat çektiler. O kalabalığı oluşturan sözde demokrasi, barışçı, çağdaş olan bu çapulcular açmış oldukları pankartlarla da kendilerinin ne olduğunu ispatlamışlar, bizlerin söylemekten ar duyacağımız benzetmeleri kendileri kabul etmişlerdir. Bu feminist bozuntuları, bırakın kadın demeyi insan demeye dahi utandığımız yaratıklar sadece ezana ve İslâm'a düşmanlıklarını deşifre etmemiş, aynı zamanda bütün hanımefendilerin de narinliğine gölge düşürmüşlerdir. Ve bu olay öyle hafife alınacak, geçiştirilecek. spontane gelişen bir olay gibi de görünmemelidir. Ezana sahip çıkmayanlar, düşman kapımıza dayandığında beyni ile birlikte bedenini de teslim eden devletsiz, imansız, Allah'sız şahsiyetlerden başkası değildir. Müslüman Türk Milleti olarak Ezan-ı Muhammedi dinmesin diye, Allah'ın emri vaki olsun diye bu toprakları mübarek kanlarımızla suladık; 3-5 feminist ezan ıslıklasın, seçim öncesi nifak tohumu serpsin diye değil! O halde Yüksel ey Türk Kızı, Yüksel Ey Kadınlık, âli analık yüksel ki yerin bu yer değildir! Ey anneler, halalar, teyzeler! Sizler bu Vatanın güzide çiçekleri, Cenneti ayaklarının altına almış, yiğit erlerin yetiştiricileri kadınlığınıza gölge düşürtmeyin! Her zaman da dediğimiz gibi bu Vatan Türk'tür ilelebette Türk kalacaktır. Kadın erkek fark etmeksizin gerekirse tüm mukaddes değerler uğruna onlara bu toprakları dar eder, dedeleri gibi denize dökeriz.”