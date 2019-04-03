Ülkü Ocakları'dan bin fidan

Kayseri Ülkü Ocakları tarafından merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılına özel Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'na bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılında adına yapılan hatıra ormanına Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak ve yönetimi eşliğinde bin adet fidan dikimi yapıldı ve eskiyen tabela yenilendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolak, “Her gün yokluğunu büyük ölçüde hissettiğimiz hareketimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in malum ölüm yıldönümü. Bizlerde onun aziz hatırası için her sene olduğu gibi bu senede fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Evlatları olarak bizler olduğumuz sürece Alparslan Türkeş'in ismi, fikirleri, yaşam tarzı hiçbir zaman unutulmayacak ve unutturulmayacak her zaman yaşayacaktır. Oluşturduğumuz bu hatıra ormanına bizler gözümüz gibi bakacağız ve ismini burada yaşatacağız. Bu vesile ile merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i vefatının 22. yılında rahmetle anıyorum. Ruhu şâd mekanı cennet olsun” diye konuştu.