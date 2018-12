Ülkücüler, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Sarıkamış harekatının 104. Yılı dolayısıyla şehitleri anmak için yürüyüş düzenledi. Erciyes Üniversitesinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet meydanına kadar sürdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Türk milletinin her şartta vatanın ve milletin savunucusu olduğunu söyleyerek, “Bugün burada şanlı harekatımızın ve direnişin savunucuları olarak bu yürüyüşü gerçekleştiren yiğit kardeşlerime ve bacılarıma teşekkür ederim. Böylesine anlamda bir günde omuz omuza, kol kola böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik. 22 Aralık 1914 yılında Sarıkamış harekatında kurşun atmadan Allah'a teslim olan kahramanlar, Allah-u Ekber Dağlarında şehadete erişmişlerdi. Bizlerde her yıl olduğu gibi şanlı Türk tarihimizin her ayında, her gününde bir mazi yattığını bilerek bu şanlı tarihimiz ile mazimizi Türk gençliğine unutturmamak adına bir yürüyüş gerçekleştirdik. Dün Allah-u Ekber dağlarında şehadete erişenler gibi bugünde Nazımiye'de 2 uzman çavuşumuz can vermişlerdir. Türk milleti her zaman ve her şartta vatanının, milletinin savunucusu olmuştur. Hem yardan geçmiştir hem de serden geçmiştir. Sarıkamış'ta Allah'a teslim olan yiğitlerde geri dönmeyi düşünmemişlerdi. Yüreğinin aşkıyla ısınırken, vücutlarını soğuğa karşı teslim etmişlerdir. Şartlar ne olursa olsun hedeflerinden 1 adım bile geri atmamışlardır. Bizlerde ülkücü Türk gençliği olarak 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk gibi, idam sehpalarında Mustafa Pehlivanoğlu gibi, 15 Temmuz'un yiğit kahramanı bilge liderimiz Devlet Bahçeli gibi Türk milletinin her zaman yanında, her şartta arkasında, omuz omuza mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha açıklıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan MHP İl Başkanı Serkan Tok da, “O gün Sarıkamış harekatında donarak şehit olan tüm vatan evlatlarının mekanını Allah cennet eylesin. Şehitliklerinin tekrara kabulünü istiyorum. Türk devletinde bir gelenek vardır. Devlet ebed müddettir. Millet bir bütündür, bölünüp parçalanamaz. Bu 2 unsur içerisinde binlerce yıldır kendi kanını akıtmış olan atalarımıza hürmet eder, onları saygıyla yad ederiz. Atalarımızdan bize yadigar kalan toprağı ve devleti ölene kadar yaşatacağız” şeklinde konuştu.