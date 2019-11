Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk AGÜ'de Anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Abdullah Gül Üniversitesi'nde de (AGÜ) törenle anıldı.

Sümer Kampüsü Rektörlük Binası önündeki tören alanında yapılan anma töreni 09.05'te sirenlerin çalması, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Daha sonra İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Murat İnan bir konuşma yaparak, günün anlam ve önemini anlattı.

Milletimizin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının önderliğinde verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, günümüz için ibretlik dersler taşımakta olduğunu vurguladı.

Milletimizin bu savaş ile makus talihini yenmiş, en zor şartlarda dahi başarılı olunabileceğini tüm dünyaya göstermiş ve bileklerine emperyalizm prangası vurulmuş tüm esir halklara umut olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi İnan, Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin büyük oranda milli imkanlarla başarıyla sonlandırdığı en büyük projesi olduğunu söyledi.

İnan şunları söyledi:

“Milyonlarca insanın bir araya getirilip, bir ideale inandırılması, henüz savaştan çıkmış bir milletin milyonlarca lira kaynağı yeni bir savaşa ayırması, ancak güçlü bir liderlik ve fedakar bir millet ile olurdu. Bugün de, hangi siyasi görüşten hangi etnik ve yahut dini kimlikten olursak olalım, birlikte çalışabilme yetimizi daha geliştirebilirsek, Kurtuluş Savaşı'nda elde ettiğimiz başarının benzerlerini medeniyet savaşında da yoksulluğa ve cahilliğe karşı vereceğimiz savaşlarda da elde edebiliriz.

Bugün yine Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı şartlara benzer şartlar altında, aynı anda bir darbe girişimini engelleyebiliyor, sınırlarımız içinde ve dışında birden fazla terör örgütüne karşı mücadele verebiliyor, savaştan kaçıp ülkemize sığınmış milyonlarca insana sahip çıkabiliyor, küresel güçlerin iktisadi saldırılarına karşı dik durabiliyorsak ve bu şartlar altında dahi eğitim, insani kalkınma ve alt yapı hamlelerimizi sürdürebiliyorsak, bunun en önemli sebebi, bu devlet teşkilatının temellerinin kurucu kadro tarafından tarihimize, coğrafyamıza ve sosyolojimize uygun olacak şekilde ve sağlam biçimde atılmış olmasıdır.”

AGÜ Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Musab İmir de törende bir konuşma yaparak, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya adeta ateşten çember gibi kavrulurken, hepimizin ‘barış' ve ‘bağımsızlık' gibi kavramların değerini her zamankinden daha kuvvetle hissettiğini ifade etti.

Yüce Türk Ulusu olarak, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizi kuran kahramanlara ‘minnet' ve ‘şükran' duygularımızın artarak, büyüdüğünü dile getiren İmir, “Eşsiz Lider Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümünde anarken, aslında tek yapmamız gereken O'nu anlamaya çalışmaktır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, yaşamı boyunca her adımını dikkatle, toplumun duyarlılıklarından kopmadan, dünyadaki gelişmeleri izleyerek ve Türk Ulusunun desteğini daima yanında hissederek attığını belirten İmir, her konuya her daim genç, dinamik ve cesur bir zihniyetle yaklaşan, öncülük eden Atatürk'ün, adeta tüm zamanların lideri olduğunu, sözlerinin hala bize yol göstermekte olduğunu kaydetti.

İmir, şöyle devam etti:

“Bizler, bugün barış içinde bu güzel ülkede yaşayabiliyorsak, kadını ve erkeği ile omuz omuza dayanışma içinde çağdaş dünyada varlığımızı sürdürebiliyorsak, bilimde, sanatta, sporda dünya çapında başarılar elde edebiliyorsak, tüm bu güzel duyguları O'na ve O'nunla birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran kahramanlara borçluyuz. Ve bu borcumuzu ödemenin tek yolu çalışmak, daha çok çalışmaktır. Hepimize düşen görev, Ülkemizi barış içinde muhafaza ederek, dünyanın gelişmiş ülkeleri düzeyine çıkarmaktır”.

Anma törenine akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.