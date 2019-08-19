İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uluçay ve Ünal'ın mutlu günü

Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay’ın kız kardeşi Kayseri’de düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay'ın kız kardeşi Kayseri'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.


Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay'ın kız kardeşi, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ın yeğeni Betül Uluçay, Kayseri'de düzenlenen törenle hayatını Hayrullah Okyay ile birleştirdi.


Mahall Balo ve Kongre merkezinde kıyılan nikah ile dünya evine giren Betül ve Hayrullah Okyay çiftinin düğününe iş ve siyaset dünyası ile çok sayıda davetli katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.