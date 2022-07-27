Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Ve Sanat Festivali başlıyor

Develi Belediyesi'nin gelenek haline getirdiği ve bu yıl 38.'si düzenlenecek olan Uluslararası Aşık Seyrani Festivali başlıyor.

1 Ağustos Perşembe Günü kortej yürüyüşüyle başladıktan sonra festival boyunca devam edecek olan terminal alanındaki yöresel el ürünleri ve lezzetleri standı ile çocuk oyun stantlarının açılışı yapılacak. Festivalin ilk günü Develi Halk Eğitim Merkezi Halk Korosu konseri, TÜRKSOY gösterileri ve aşıklar atışması olacak. Festivalin ikinci gününde ise TÜRKSOY gösterileri, Tuğba Çimencan ve sevilen sanatçı Sevcan Orhan konserleri olacak. Üçüncü gün programı da TÜRKSOY gösterileri ile başladıktan sonra Bahadır ve Ozan Manas Halk Konserleri ile son bulacak. Festivalin dördüncü gününde Cuma Namazı öncesi Çarşı Camide Aşık Seyrani için Mevlid-i Şerif okunduktan sonra akşam halk oyunu gösterileri, Umut Sülünoğlu ve Ahmet Şafak konserleri yer alacak. Beşinci gün programı da halk oyunu gösterilerinin ardından Ozan Yusuf Alper Güllü ve Şanlıurfa Ahengi Topluluğunun Sıra Gecesi konseriyle devam edecek. Programın son günü olan altıncı günü de halk oyunları ile başladıktan sonra Dursun Topal halk konseri ile devam edecek. Program türkülerin sevilen sesi, usta sanatçı İsmail Altunsaray'ın konseriyle son bulacak. Festival programının başından sonuna kadar çocuklara yönelik ücretsiz aktiviteler yer alacak.

Pandemi sonrası Develililerin özlediği Aşık Seyrani Festivalinin dolu dolu hazırlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Sazı ve sözüyle sadece Develimizin değil Anadolu'nun en önemli halk şairlerinden olan Seyranimizi anmak ve hemşerilerimize hoş vakit geçirmek için Develi Belediyesi olarak Uluslararası Aşık Seyrani Festivalinin bu yıl 38.'sini düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Hem çocuklarımız hem de tüm hemşerilerimizin hoş vakit geçireceği ve birbirinden kıymetli saz ve söz sanatçıları ile dolu dolu altı gün sürecek programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, festivalimize herkesi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.