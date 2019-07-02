Uluslararası Erciyes Dağ maratonu başlıyor

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 200'den fazla atletin katılımı ile 5 Temmuz Cuma günü start alıyor. Organizasyon kapsamında ilk kez çocuk koşusu da düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 5-6 Temmuz tarihlerinde koşulacak. Tüm dünyadan koşu camiasının gözlerini Erciyes'e çevirecek Ultra Sky Maratonu artık dünya yarış literatüründe adından bahsettiriyor ve ülkemizin en önemli koşu müsabakalarından birisi haline geliyor. Merkezi İsviçre'de bulunan ve dağ koşularının dünyadaki yönetici kurumu olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği - ITRA tarafından da tanınan Erciyes Dağ Maratonu'na ülkemizin de içinde bulunduğu Amerika, Fransa, Almanya, İspanya, Rusya, Polonya, Güney Afrika gibi 10'dan fazla yabancı ülkeden 200'den fazla atlet kayıt yaptırmış durumda. Yarışlar 64K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 4 farklı etapta yapılacak. Müsabakalar 5 Temmuz Cuma günü Vertical Kilometer (VK) yarışı ile başlayacak. Bu kategori uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanında, dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor. Atletler 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp zorlu kayalıklar üzerinde 1.000 m yükseğe koşarak Erciyes'in 3 bin 350 m irtifasında finişe ulaşacaklar. VK koşusunda önceki yarışlarda 1 saat 1 dakika olan parkur rekorunu Dağların Arslanı lakaplı milli atletimiz Ahmet Arslan geçtiğimiz sene 49 dakika 43 saniye ile egale etmişti. Bu yıl da maratona katılacak olan milli atletimizin kendi rekorunu geçmesi bekleniyor.

Erciyes Dağı'ndaki yarışlar 6 Temmuz Cumartesi günü ise 64K, 25K, 12K ve Çocuk koşusu ile devam edecek. 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda yarışmacılar 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı'nın dört bir yanını 360 derece dolanacak. 25K Trail Run 25 kilometrelik parkurdan oluşuyor.12K ise Hacılar ve Tekir Kapı arasında koşulacak 12 kilometre uzunluğunda bir parkur. Bu yarışlarda atletler uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes'te kıyasıya mücadele edecek.

Bu yıl organizasyon kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş iş birliği ile ilk kez Erciyes Çocuk Maratonu da düzenlenecek. Yarışlar 7-8, 9-10, ve 11-12 yaş olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak.