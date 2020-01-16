‘Uluslararası İlahiyat Fakültesi' öğrencilerinden İl Müftüsü Güven'e ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı'nın ‘Uluslararası İlahiyat Fakültesi' burslusu olarak dünyanın değişik ülkelerinden gelip, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, İl Müftülüğü'nün çalışma sistemi ve faaliyetleri hakkında bilgi almak için İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirten İl Müftüsü Güven, İl Müftülüğü'nün çalışmaları ve faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Güven konuşmasında, “Eğitim için geldiğiniz ilimizde kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz olsun ve özellikle bu yaşlarda yeteneklerinizi keşfetmenizin gelecek açısından sizleri doğru ve mutlu olacağınız mesleklerin seçiminde katkısı olacaktır. Kendinize güzel hedefler seçerek o hedefler doğrultusunda çalışmalar yapın. Farklı kıtalardan, farklı ülke ve coğrafyalardan, farklı dil ve kültürlerden geldiniz. Bütün bu farklılıklarınıza rağmen Müslüman olarak ‘İslam Ümmetinin' bir ferdi olduğunuzu asla unutmayınız. Ülkemizde ve Kayseri'mizde en iyi eğitimi alarak tekrar memleketlerinize dönerek hizmet edeceksiniz inşallah” diyerek sözlerini tamamladı ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner tarafından müftülük hizmet birimleri gezdirildi ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda öğrenciler, kendilerini ağırlayan İl Müftüsü Şahin Güven'e, İl Müftü Yardımcısı Güner'e ve müftülük personeline teşekkür etti.