Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl ikincisi 'Erciyes' temasıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların yanı sıra 15 farklı ülkeden katılan sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Geçtiğimiz yıl 'Kültepe' temasıyla ilki düzenlenen ve dikkatleri üzerine çeken Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu bu yıl ‘Erciyes' temasıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından 6 bini aşkın Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden 120 yabancı sporcunun da katıldığı maratonda hem vatandaşlar spor yaptı hem de kentin tanıtımı uluslararası boyutta yapıldı. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu açılış törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, bürokratlar, ülkenin dört bir yanından gelen sporcular ile 15 farklı ülkeden katılan yabancı sporcular ve Kayserili sporseverler katıldı. Halk Koşusu öncesi, start verilmeden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu çalışmaya katılanların her birine ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum” derken, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise katılımcılara başarılar diledi. Vali Çiçek de “Huzurun şehri Kayseri'den tüm Türkiye'ye selam yolluyoruz, tüm Türkiye'ye bir ses veriyoruz. Bugün burada çocuk, genç, yaşlı, tüm Kayseri bir arada. Farkındalık adına, birlik beraberlik içerisinde birlikteyiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak, protokol tarafından korna basılıp, start hakemlerince koşu başlatıldı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek ile beraberindeki protokol de halk koşusuna katıldı.

‘Erciyes' temasıyla büyük bir katılımla ve ‘Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu. Isınma egzersizleri yapıldıktan sonra başlayan yarı maratonda, sporcular, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Yıldızevler ve Anadolu Harikalar Diyarı rotasında ter döktü. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen yarı maraton renkli görüntülere de sahne oldu. Sivas Caddesi boyunca sporcuları motive edecek Büyükşehir Belediyesi bandosu ile mini konserler verilirken, Spor A.Ş.'nin minik kursiyerleri de yol kenarlarında sporcuları alkışlayıp, moral ve motivasyon verdi. Sporcular arasında yediden yetmişe herkes yer alırken, uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, festival havasında gerçekleşti.