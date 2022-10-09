Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu tamamlandı

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kentte ikinci kez düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Ödül Töreni'ne katıldı. Dereceye girenlere ödülleri takdim eden Büyükkılıç, Kayseri'yi sporun merkezi yapma gayretlerini sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından 6 bini aşkın Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden yabancı sporcuların da katıldığı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Ödül Töreni gerçekleştirildi. Yarış sonunda, yabancı sporcular ve ülkenin dört bir yanından katılan sporculardan dereceye girenler ödüllendirildi. Maratonda dereceye giren katılımcılara yaklaşık 400 bin TL para ödülü takdim edildi. Yurt içi ve yurt dışından profesyonel atletlerin de katıldığı maratonda, 21K Genel Klasman, 21K Yaş Grupları Türk Sporcu, 10K Genel Klasman Türk Sporcu ve 10K Yaş Grupları Türk Sporcu kategorilerinde yaklaşık 400 bin TL para ödülü takdim edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sadece Kayseri ve ülkemiz değil, bu yarışma uluslararası bir yarışma. Bana verilen bilgiler doğrultusunda 15 ülkeden 250 civarında yabancı sporcu var. İnşallah seneye bunu daha fazla arttıracağız” dedi. Büyükkılıç, Kayseri'yi ticaret ve endüstri merkezinin yanı sıra gastronominin, sporun, kültürel çalışmaların da merkezi yapmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Bu anlayışla spora yönelik etkinlikler lazım, spora yönelik çalışmalar yapmalıyız. Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası standartta, Özhaseki bakanımıza teşekkür ederek, ona ilave Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yaptık. Burası da gerek bireysel gerek grup sporlarının kamp yaptığı merkez haline geldi. Sadece 4 ya da 5 aylık değil, Erciyes Kayak Merkezi 12 ay etkinliklerin merkezi haline gelmeye başladı. Bu anlayış içerisinde spora yönelik yaptığımız çalışmaları arttıracağımızdan şüpheniz olmasın” diye konuştu. Katılımın fazla olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Katılım itibariyle bizleri sevindirdiniz, şehrimizi şenlendirdiniz, Kayseri'yi gençliğin ve sporun merkezi haline getirdiniz, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 21K, 10K ve halk koşusu olarak yapılan bu çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Büyükkılıç, başta KEPSAŞ olmak üzere tüm sponsorlara ve katılımcılara sucuk ekmek ikramı yapan Kayseri Ticaret Borsası'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 21K Genel Klasmanda dereceye giren kadın sporculardan Yayla Kılıç Gönen yarışmayı birinci sırada tamamlarken, Fatma Karasu ikinci, Bahar Atalay üçüncü oldu. Birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 13 bin TL ödül çekleri verildiği sırada, Başkan Büyükkılıç mikrofonu alarak, birinci olana 25 bin, ikinci olana 20 bin, üçüncüye de 15 bin TL verilmesi talimatı verdi. Başkan Büyükkılıç'a bu jestinden dolayı teşekkür eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da “Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum, bu jesti bundan 27-28 yıl önce cumhurbaşkanımız yapmıştı. İstanbul Maratonu'nda bayanların ödülü 10 bin, erkeklerin 20 bin dolardı. O gün Cumhurbaşkanımız ‘bayanlar da erkekler de aynı yolu koşuyor, niye fark var' diyerek, eşitlemişti. Bugün de sayın başkanımız aynı jesti yaptı, teşekkür ediyorum” dedi.

21K Genel Klasman kadınlar kategorisinde dördüncü Derya Kunur, beşinci Sümeyye Erol, altıncı Dilek Öztürk, yedinci Nuran Satılmış ve sekizinci Fatma Arık olarak, dereceye girdi. 21K Genel Klasman dereceye giren erkek sporculardan Benard Cheruıyot Sang şampiyon olurken, Sezgin Ataç ikinci ve Fetene Alemu Regasa da üçüncü oldu. 21K Genel Klasman erkeklerde Ömer Amaçtan dördüncü olurken, beşinci Ramazan Özdemir, altıncı Abdullah Tuğluk, yedinci Ömer Alkanoğlu ve sekizinci Murat Emektar oldu. 10K Genel Klasman kadınlarda dereceye giren kadın sporculardan Özlem Kaya Alici şampiyon olurken, Yonca Kutluk ikinci ve Burcu Subatan üçüncü sırada yer aldı. 10K Genel Klasman kadınlarda Urkuş Işık dördüncü, Hasibe Demir beşinci, Ezgi Kaya altıncı, Elif Gökçe Avcı yedinci ve Dilan Çukurcam sekizinci oldu. 10K Genel Klasmanda ise dereceye giren erkek sporculardan Ayetullah Aslanhan birinci sırada yer alırken, Ramazan Baştuğ ikinci, Ersin Tekal da üçüncü oldu. 10K Genel Klasman erkekler kategorisinde İbrahim Karateker dördüncü olurken, Hakan Çoban beşinci, Cengiz Karaduman altıncı, Said Kerem Yetişir yedinci ve Ahmet Mutlu da sekizinci sırada yer aldı. 21K Yaş Grupları Türk Sporcu 70 yaş üstü kadınlar kategorisinde, sporculardan Aysel Yıldız birinci ve Emine Selma Hergülman da ikinci oldu. 21K Yaş Grupları Türk Sporcu 70 yaş üstü erkekler kategorisinde, Mengüç Gözüyaşaran birinci olurken, Nizamettin Orun ikinci, İsmail Yörükoğlu üçüncü, Rıza Demir dördüncü, Alaattin Hacıoğlu beşinci sırada yer aldı. Dereceye giren sporcuların kupaları, plaketleri, ödülleri ve çiçekleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Satılmış Atmaca, Kayseri Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu, KCETAŞ Kurumsal İletişim Yönetim Destek Müdürü Engin Özkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş tarafından takdim edildi. Tüm ödül kazanan ve farklı kategorilerde dereceye giren isimler, www.kayseriyarimaratonu.com internet adresinde canlı sonuçlar listesinde açıklandı.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri de Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda yerini alarak, kurulan stantta, sporseverlerin talep ve önerileri dinledi. Bu yıl Erciyes temasını belirleyen ve "Bir Maratondan Daha Fazlası" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlanıyor.