Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Cami Temeli Atıldı

Kuranı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Sıddık Kaya; “Temelini atacağımız bu güzel mescidimiz gayelerimizin gerçekleşmesinde çok büyük katkıları olacaktır. Bu mescidimizin yapılmasına öncülük eden Emekli diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Necmettin Nursaçan hocamıza ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. İl Müftüsü Şahin Güven ise yapılacak olan caminin önemine değinerek; “Hayırlı bir iş için bir aradayız. Yüce Mevla temelini atmış olduğumuz bu camiyi okulumuza, Kocasinan İlçemize ve Kayserimize hayırlı ve mübarek eylesin. Uzun süredir müdürümüz böyle bir camiye ihtiyaç olduğunu söylediği zaman özellikle anayol üzerinde yakın bir yerde olması, yoldan gelip geçen cemaatimize de hizmet edecek olması sebebiyle burada önemli bir boşluğu dolduracaktı. Böylesine hayırlı bir işe öncülük eden Necmettin Nursaçan hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve İrfan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Nursaçan ise konuşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Devletimize, milletimize yakışan budur. 80 ülkeden 4 bin öğrenci müracaat ediyor, bunlar memleketimizde eğitim alacaklar, ülkemizin, milletimizin elçileri olacaklardır inşallah. Temelini atmak üzere bulunduğumuz eserlerin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla caminin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, davetliler ve okul öğrencileri katıldı.