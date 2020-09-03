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Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Develi'de start aldı

7 Ülkeden 8 takımın katıldığı, 112 kilometrelik parkurun bulunduğu Uluslararası Yol Bisiklet Yarışı Develi meydanında verilen start ile başladı.


7 Ülkeden 8 takımın katıldığı, 112 kilometrelik parkurun bulunduğu Uluslararası Yol Bisiklet Yarışı başladı. Yarışma öncesinde bilgi veren yarış organizatörü Mustafa Kemal Can Fedai, "Erciyes'de yüksek irtifa antrenman kampları ve uluslararası yarışlar düzenliyoruz. Erciyes dünyanın en iyi yüksek irtifa antrenman kamp merkezi olarak tescillendi. Bunu antrenörler söylüyor. Bu yılda pandemiye rağmen yarışlarımızı yapıyoruz. Şuan kadın yarışcılarımız başlayacak. Öğleden sonrada erkek yarışçılarımız yarışacak. Şuan 7 ülkeden 8 tane takım var. Bu bir başarı aslında. Çünkü bir çok ülke ülkesini terk edemiyor. Şuanda yurt dışına çıkamıyor. Çok güzel bir ortam var. Öğleden sonra erkeklerde 11 ülkeden 14 takım yarışacak. Bu yarışlarla Erciyes'de nisan ve kasım aylarında dünyadan sporcuların gelip burada kamp yapması için amaçlandı. Bu yarışlar daha uzak coğrafyalardan daha çok takım çekiyor. Kolombiya'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan ve İtalya'dan takımlar var. Bunlar hem Erciyes'de kamp yapıyorlar hem de yarışıyorlar. Onun için bu programdayız. İnşallah daha da iyi yapacağız" dedi.

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