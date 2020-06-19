Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi

kez Hes Kablo Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, Merkez Hakem Kurulu tarafından yarın Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Gençlerbirliği maçına atandı. Orta hakem olarak görev yapacak olan Ümit Öztürk, bugüne kadar 11 kez Kayserispor maçında düdük çaldı. 10 kez Süper Lig'de 1 kez de Türkiye Kupası'nda düdük çalan Ümit Öztürk'ün yönettiği bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 7 mağlubiyet elde ederken 1 kez de berabere kaldı. Kayserispor, Ümit Öztürk'ün yönettiği maçlarda 1 kez sahasında 2 kez de deplasmanda kazandı. Ümit Öztürk'ün yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri:

Kayserispor-Bursaspor 2-1

Alanyaspor-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Malatyaspor 0-1

Osmanlıspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

Kayserispor-Galatasaray 0-3

Beşiktaş-Kayserispor 4-1

Fenerbahçe-Kayserispor 2-0 (Kupa)