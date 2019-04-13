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Umut Bulut 100. maçına çıkacak

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 36 yaşındaki tecrübeli kaptanı Umut Bulut, yarın MKE Ankaragücü maçıyla sarı kırmızılı forma ile 100.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 36 yaşındaki tecrübeli kaptanı Umut Bulut, yarın MKE Ankaragücü maçıyla sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıkacak.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaptan Umut Bulut dalya diyecek. 2016-2017 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a gelen Umut Bulut 3 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı başarı işe giyiyor. Yarın ligin 28. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan sarı kırmızılılarda Umut Bulut 100. resmi maçına çıkmış olacak.


İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Umut Bulut 3 sezonda İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 99 resmi maça çıktı. Oynadığı 99 maçta Umut Bulut 23 gol atarken, 8 bin 158 dakika süre aldı. Bulut, 99 maçta 14 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

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