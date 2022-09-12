Ünal, “İzmir'de Büyükşehir belediye başkanının kurtuluş gününde düşmanca hareket içerisinde olan Yunan'a haddini bil demesini beklerdik”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Yunan'a haddini bil demesini beklediğimiz belediye başkanı aksine ecdadımıza dil uzattı" dedi.

Kayseri'de gerçekleşen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Ünal, bin yıldır Türk yurdu olan Anadolu'da bütün insanların kardeşlik içerisinde yaşadığını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Biz Selçuklu ile Osmanlı ile ve bugün kuruluş savaşında kurduğumuz cumhuriyetin arkasında olmanın öz güveni içerisindeyiz. Biz değişmeyi kabul etmiyoruz, biz bin yıldır bu topraklarda kimliğimizi, dirliğimizi, karakterimizi ve ruhumuzu koruyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu toprakların ruhunu bizim yüce ecdadımız inşa etti. Kayserili Alaaddin Keykubat'ı unutursanız, Mimar Sinan'ı unutursanız karakterinizi ve kimliğinizi unutursunuz. İşte biz bugün burada Kayserilisi ile Kahramanmaraşlısı, Yozgatlısı, Erzurumlusu ile bu topraklarda ruhunu yaşatan ecdadı unutmayacağız" dedi

Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan mirası uzun yıllardır sürdürdüklerini ifade eden Ünal, "Biliyorsunuz uzunca bir zamandır Türkiye mavi vatan Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı mücadelesi veriyor. Verdiğimiz bu mavi vatan mücadelesinde maalesef Ege'de Yunanistan'ın NATO angajman kuralına göre düşmanca hareket olarak nitelendirilen hareketleri var. Aynı zamanda dün taciz ateşi açtılar. Biz dün İzmir'in kurtuluşunu kutlarken orada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir belediye başkanının ülkesinin mücadelesi konusunda milli bir hareket noktasında olmasını beklersiniz. Mavi vatanı koruyan, kıta sahanlığını koruyan bir Türkiye var diğer yanda da taciz ateşi açan, NATO kurallarını ihlal eden bir Yunanistan var. Orada bir belediye başkanının kuruluş mücadelesi vermiş ve bu mücadeleye önderlik etmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunu okumuş belediye başkanının bu duruma büyük tepki vermesini beklersiniz ama bu tepki ne yazık ki gelmedi. Yunan'a haddini bil demesini beklediğimiz belediye başkanı aksine ecdadımıza dil uzattı" şeklinde konuştu.

İki kardeş şehrin Kayseri'de buluştuğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Öncelikle Kayseri Kahramanmaraşlılar Derneği'ne çok teşekkür ederim. Kayseri'de Kahramanmaraş'ı yaşatmak ve Kayseri'de Kahramanmaraş Kayseri kardeşliğini pekiştirmek de çok kıymetli. Kahramanmaraş'ın tüm belediyeleri burada aynı zamanda Kayseri'deki belediyeler de burada ve bütün vatandaşlarımız da burada. Aynı zamanda burada her iki memleketin insanlarının kaynaşmasına da vesile oluyoruz. Burada önemli olan tanışmak, görüşmek, birlikte olmak ve iki kültürün kaynaşması çok önemli. Şu günlerde en çok yaşadığımız sorun insanların birbirlerinden uzaklaşması birbirlerine yabancılaşmasıdır. Hamdolsun burada çocuklarımızı, ailelerimizi, belediyelerimizi burada bir araya getiriyoruz ve burada unutulmayan hatıralar meydana geliyor" diye konuştu.