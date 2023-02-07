UND Kayseri'den 60 tır yardım malzemesi

UND Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergün Bilen başkanlığında hayırsever iş adamları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen toplantıya AFAD ve Kayseri Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri ile Kayseri sivil toplum örgütlerince toplanan malzemelerin deprem bölgelerine ulaşımı ve dağıtımı konuşulurken, yaklaşık 60 tır dolusu malzeme yola çıktı.

Ergün Bilen başkanlığında toplanan UND Kayseri Yönetimi, lojistik ve dağıtımı üstlenirken yola çıkan tırlar ve minivanlarla gıda, insani ihtiyaç malzemeleri ve iş makineleri yola çıktı. UND genel başkan yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergün Bilen yardımların devam edeceğinin altını çizdi.