UNESCO tescilli turizm değeri Koramaz Vadisi'ne yoğun ilgi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi ile Mimar Sinan'ın doğduğu topraklar olan Ağırnas'ın hak ettiği değere ulaşabilmesine yönelik bölgeye yakın ilgi göstermeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç'ın incelemelerde bulunduğu Koramaz Vadisi ve Mimarsinan Evi'ne hafta sonu yoğun ilgi olduğu gözlendi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Koramaz Vadisi'ni ve ünü ülkemizin sınırlarını aşan Ağırnaslı Mimar Sinan'ın evini ziyaret ederek, bölgeye yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerine olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. Hafta sonlarında da kente katkı sağlamak ve vatandaşlar ile görüşmek için mesaisini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Koramaz Kafe Restoran'da ziyaretçiler ile bir araya geldi. Vatandaşların görüş ve önerilerini soran ve hizmetlerden memnun olup olmadıklarını öğrenen Büyükkılıç, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Mimari deha Mimar Sinan'ın evini de ziyaret eden Büyükkılıç, insanların Kayseri'deki turizm değerlerine duyduğu ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ziyareti esnasında, Kayseri'deki zengin turizm değerlerini turizme kazandırmakta kararlı olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin adeta bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu kaydetti.