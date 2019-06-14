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Üniversite adayları için ücretsiz toplu taşıma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)öncesi bir açıklama yaptı. Büyükkılıç, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi ve sınav belgesini gösterenler için toplu taşım araçlarının ücretsiz olacağını belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için ulaşım kolaylığı sağladıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, sınav giriş belgesini gösteren öğrenciler ile sınavlarda görevli personelin raylı sistem, belediye otobüsü ve halk otobüsünden ücretsiz yararlanabileceklerini açıkladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileğinde de bulundu.

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