Üniversite öğrencileri İskele Kulübü ile okul ve öğrenciler için çalışacak

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde okuyan 11 öğrenci tarafından kurulan İskele Kulübü, okulların mimari yapısı yanında öğrencilerin ihtiyaçlarını da gidermeye çalışacak.

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde okuyan 11 öğrenci tarafından kurulan İskele Kulübü Başkanı Beyza Binay, "Dünyayı iyileştirmeye yakın çevremizden başlamayı düşünen bir grup öğrenciyiz" diyerek, öncelikle köy okullarına tasarım odaklı yardımda bulunmak istediklerini söyledi. Binay, "İskele'nin amacı, karşılaştığı sorunlara, sahip olduğu potansiyeli kullanarak katma değerli cevaplar vermek. Bu bağlamda; kırsal kesimlerde bulunan okulların sorunlarına hem fiziksel hem de sosyal çözümler üretmek ve hayata geçirmek, kent ölçeğinde karşılaştığımız sorunlara tasarım odaklı çözüm üretmek, fakültemizde çalıştaylar düzenlemek ve kendimizi geliştirmek. İlk çıkış noktamız kırsal alanlardaki okulların eksiklerini tamamlayıp onlara yeni mekanlar oluşturma fikri oldu. Biz kendimizi çevremizdeki tüm çocuklardan sorumlu hissediyoruz ve onlar için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bundan yola çıkarak nasıl yapabiliriz diye konuşurken mimarlık okuduğumuz için tasarım odaklı gidelim diye düşündük. Daha çeşitli yardımlarda da bulunabilirsek hem onlara bir şeyler katarız hem kendimiz bir şeyler kazanırız" diye konuştu.

Binay, kulüpte 11 kişi olduklarını ve bir de danışman hocalarının olduğunu ifade etti.

Kulüp üyelerinden Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Erkam Kenger ise, "Kulübümüz en başta kulüp olarak başlamamıştı. Kendi aramızda kurduğumuz bir ekibiz ve bu ekip ile gönüllü olarak başladık. Hocalarımızın da katkılarıyla fikrimiz somut bir hale gelmiş oldu. Köy okullarını kendimize amaç edinmemizin sebebi şehirde güzel şartlarda okuyan öğrenciler var. Bir yandan kapatılan köy okulları var. İl Milli Eğitim Müdürümüz de bize bu okullardan bahsetti çok yardımcı oldu. Birden fazla sınıfın aynı sınıfta okumak zorunda olan okullar var. Biz bu okulları yeniden iyileştirmeye ve bir ihtiyaçları varsa gidermeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Bu süreçte planlarımızı yaptık,gereken desteği aldığımız için de çok mutluyuz. Platformumuz 2 ay önce fikir olarak kuruldu,daha sonra biz bunu somut bir hale getirmek için Erciyes Üniversitesi'nin bir kulübü olma isteğimiz oldu. Okulda da kulübümüz 2 gün önce aktifleşti, çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesinde bulundu.

"Biz daha önceleri kulüp olmayı düşünmemiştik. Köy okullarının tadilatı konusunda kendi aramızda toplantılar yapıyorduk. Mimari alanda nasıl bir dokunuş yapabiliriz diye düşünüyorduk." diyen Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Fatma Mehmetoğlu, aynı zamanda köy okullarındaki öğrencilerle iletişim kurmayı amaçladıklarını anlatarak, "Biz sadece o okulların tadilatını yapmaktan ziyade öğrencilerle de temas halinde olmak istiyoruz. Çünkü yaşayanlar onlar,biz de onlarla temas halinde olduğumuzdan onların bizden beklentisini anlayacağımız için belki tasarımımız o yönde gelişebilir." dedi.

Yapacakları çalışmalar çerçevesinde gerekli kurumlardan izin alma konusunda sıkıntı yaşamamak için resmi bir kulüp kurma kararı aldıklarını ifade eden Mehmetoğlu, "Aslında buraya kadar gelebileceğimizi düşünmüyorduk daha sonrasında kendiliğinden çözüldü. Denetim Serbestlik Müdürlüğü ile bir şekilde iletişim kurduk ve görüştük. Ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük.”

Biz şuan köy okullarını düşünüyoruz ama ilerleyen zamanda sevgi evleri ve yetimhane gibi yerlere de dokunabiliriz" şeklinde konuştu.

İskele Kulübü Başkanı Beyza Binay, kulüp olarak yaptıkları çalışmaların http://www.iskele.pl internet adresinden görülebileceğini duyurdu.