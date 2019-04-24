Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı Genel Kurulu Yapıldı

Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) olağan Genel Kurulu 19 Nisan 2019 tarihinde, Genel Kurul Üyelerinin katılımıyla Kayseri Sanayi Odası'nda yapıldı.

Toplantıda başkanlık divanı oluşturulduktan sonra, 2018 yılı yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu. Yönetim ve denetim kurulunun ibrasının ardından yeni genel kurul üyelerinin seçimine geçildi. Daha sonra yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ve denetim kurulunun seçimi yapıldı. 2019 yılı tahmini bütçesinin müzakeresi yapılarak bütçe onaylandı. Genel Kurul neticesinde Vakfın yönetim kurulu oluştu. Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, yapacakları ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapacak. Genel kurul sonrası kısa bir açıklama yapan Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'nın bu güne kadar bir çok başarılı projeye imza attığını, bundan sonrada örnek projeler üretmeye devam edeceğini söyledi.

Vakfın kısıtlı imkanlarına rağmen Kayseri'deki üniversitelere azda olsa katkı vermeye özen gösterdiklerini anlatan Başkan Büyüksimitci, “Bu vakfı daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda önerilere açığız. Bu güne kadar vakfımızın bünyesinde birçok programa imza attık. Hocalarımızı sanayicilerimizle buluşturduk. Bu buluşmadan şu an devam ettiğini bildiğim başarılı projeler var. Vakfın ana amacının bu olması gerektiği düşüncesindeyim. Bu dönem özellikle Erciyes Teknopark AŞ. ile çok daha yakın çalışacağız. İnşallah el birliği ile güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite sanayi işbirliğinin biraz daha uygulamaya dönük geliştirilmesinin hem Kayseri'ye hem de ülkemize ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Kayseri Üniversitesi'nin Vakıf yönetiminde olmasının sanayi ile entegrasyonunda kendilerine güç katacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Karamustafa, her ne kadar yeni bir üniversite olsalar da birimlerinin 30-40 yıllık geçmişe sahip olduğunu, dolayısı ile bu bilgi birikiminin işbirliği içerisinde büyük bir sinerjiye dönüşeceğini sözlerine ekledi.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ise, ERÜ yönetimi olarak birimlerini sanayinin hizmetine daha etkin bir şekilde sunmayı amaçladıklarını, öğrencilerin teorik olarak çok iyi yetiştiklerini, mezun olduktan sonrada sanayide iş yapabilir hale gelmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda yönetim olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yeni Oluşan ÜSAİV Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle:

Mehmet Büyüksimitci, Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Recai Kılıç, Prof. Dr. Recep Güneş, Abidin Özkaya, Abdullah Oğuzbaş, Erkut Korkmaz, Mehmet Sarıalp