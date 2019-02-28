İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig maçları Erciyes Üniversitesi'nde oynanacak

Üniversiteler arası Basketbol 1.

Lig müsabakaları 24-28 Nisan tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kayseri'de yapılacak.


Lig müsabakaları 5 farklı merkezde 24-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Spor Salonu'nda yapılacak olan grup maçlarına Süleyman Demirel Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi takımları katılacak.


4 Gün sürecek maçların teknik toplantısı 24 Nisan Çarşamba günü Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Spor Salonu'nda saat 17.00'da gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.